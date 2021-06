Estes dados foram apurados pela AHP, depois de um inquérito realizado entre 07 e 21 de junho e que contou com respostas válidas de 610 unidades de hotelaria distribuídas por todo o país.

Assim, para agosto, habitualmente um dos melhores meses para o turismo, a previsão de reservas situa-se nos 46%, diminuindo para 37% em setembro e registando uma ligeira melhoria para 50% em outubro.

Das principais conclusões do inquérito, destacam-se ainda o facto de se verificar uma elevada prevalência de reservas reembolsáveis, a diminuição das reservas de grupo, que representam menos de 20% do total para 71% dos inquiridos, e o reagendamento e a utilização de 'vouchers' de reservas adiadas do ano anterior ficar abaixo dos 20%, o que demonstra a preferência pelo reembolso.

A vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, que apresentou o inquérito, destacou também que 68% dos inquiridos afirmou ter intenções de reforçar as suas equipas através da contratação de trabalhadores em regime temporário.

No entanto, daqueles 68%, 64% dizem que estão "com muita dificuldade na contratação de trabalhadores para responder" àquele período, sobretudo nas regiões do Algarve, Centro e Alentejo, apontando como razões a mudança de área de vários profissionais e o subsídio de desemprego que alguns ainda estão a receber.

