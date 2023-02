"Estamos aumentando o salário mínimo para 1.320 reais [236 euros] em maio e vamos recuperar a regra em que o salário, além da reposição inflacionária, terá o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia", escreveu o Presidente brasileiro na rede social Twitter.

"Vamos começar a isentar o imposto de renda a partir de 2.640 reais [472 euros]. E vamos ir progredindo até chegar aos 5 mil reais [895 euros]. Quando a gente vai discutir imposto de renda, a gente percebe que quem ganha 6 mil reais [1.073 euros] paga mais proporcionalmente do que quem recebe mais", acrescentou.

Além das mensagens na rede social, o Presidente brasileiro já havia confirmado estas mudanças numa entrevista à CNN Brasil que será exibida na íntegra hoje à noite.

Em trechos já divulgados da conversa do chefe de Estado brasileiro com a CNN defendeu ser um compromisso seu com o povo estabelecer uma nova regra para o salário mínimo.

"Não adianta o PIB crescer 14% e você não distribuir. É importante que ele cresça 5%, 6%, 7% e você distribuí-lo para a sociedade. Nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano de acordo com a inflação, será reposta, e o crescimento do PIB será colocado no salário mínimo", completou Lula da Silva.

