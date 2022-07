"Não se está a verificar uma subida dos juros para patamares que são para fora da normalidade. Fora da normalidade é o que temos ainda hoje que é taxa zero", referiu Miguel Maya na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do banco no primeiro semestre.

Questionado sobre o impacto da subida das taxas de juro, iniciadas na semana passada pelo Banco Central Europeu (BCE), o presidente executivo (CEO) do BCP afirmou que não perspetiva "para os próximos dois anos nenhuma subida dos NPL [sigla em inglês para 'non-performing loans', créditos em incumprimento], com base naquilo que tem a ver com aumento das taxas de juro".

