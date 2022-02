Segundo um comunicado oficial, que cita declarações de Téte António à imprensa no final do encontro, Angola considera a Guiné Equatorial "um motor importante na região e no continente africano e, ao mesmo tempo também é uma oportunidade para trocar impressões com o [Presidente] Obianga Nguema Mbasogo sobre questões regionais, uma vez que Angola ocupa atualmente a presidência da CPLP".

"Fomos portadores de uma mensagem que o nosso Presidente (...) envia ao seu homólogo (...). Uma mensagem que se insere nas boas relações entre Angola e a Guiné Equatorial", acrescentou Téte António.

Na audiência, pelo lado equato-guineense, estiveram presentes o ministro delegado da Presidência da República, no departamento das missões, Job Obiang Esono, bem como os ministros das Relações Exteriores e das Finanças, Economia e Planeamento, Pedro Nguema Ndong e Valentin Ela Maye, respetivamente.

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) integra, além de Angola e Guiné Equatorial, o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

O comunicado, distribuído pela assessoria de imprensa do governo da Guiné Equatorial, adianta que o Presidente Teodoro Obang recebeu também uma delegação do Fundo Monetário Internacional (FMI), dirigida pela chefe da representação da organização no país, Mariana Colacelli.

Em declarações à imprensa, Mariana Colacelli, realçou que foram debatidas "questões relacionadas com o programa do Governo nas políticas do setor financeiro e ver as diferentes formas como o FMI pode apoiar o país a atingir os objetivos do seu programa económico".

Os ministros das Relações Exteriores e das Finanças, Economia e Planeamento estiveram também presentes na audiência à delegação do FMI.

EL // JH

Lusa/Fim