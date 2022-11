Os serviços de imprensa do chefe de Estado angolano destacam, entre os momentos altos da visita, uma ida ao Parlamento, onde será recebido pelo seu Presidente, Masud Gharhakhani, e também encontros com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store e com o Rei Harald.

João Lourenço será também o orador principal num fórum empresarial para apresentar oportunidades de negócio em Angola e irá receber alguns empresários locais em audiências separadas, com o mesmo objetivo.

A visita do Presidente João Lourenço ao Reino da Noruega termina sexta-feira à tarde.

