Nuno Augusto, vereador da Câmara de Vila Real com o pelouro do desenvolvimento económico e desemprego, disse à agência Lusa que a queda intensa de granizo provocou "prejuízos avultados" nas viaturas dos stands que se encontravam em exposição no exterior.

Ao final da tarde de segunda-feira, e durante vários minutos, caiu granizo com muita intensidade, descrito como sendo do tamanho de nozes ou de bolas de pingue-pongue no território de Vila Real, acompanhado de chuva intensa.

O mau tempo provocou estragos em vários setores da economia, como a agricultura, atingindo vinhas inseridas na Região Demarcada do Douro, em árvores de fruto, como maçãs e cerejas, e ainda produtos hortícolas.

Há ainda relatos de estragos em carros de particulares e até em coberturas de casas e armazéns devido à dimensão das pedras de granizo.

As freguesias afetadas são desde Guiães, Abaças, Andrães e Constantim.

Nuno Augusto referiu que a câmara está, conjuntamente com as empresas de automóveis, a fazer um levantamento dos danos provocados e está a "sensibilizar o ministério da Economia no sentido de "tentar arranjar alguma solução que possa minimizar os prejuízos".

Até ao momento, adiantou, uma primeira estimativa aponta para prejuízos que ultrapassam o "meio milhão de euros" neste setor.

O responsável referiu a existência dos seguros, no entanto afirmou que "esta é uma situação única".

"Não nos lembramos de ter acontecido algo idêntico, ou seja, a queda de pedra que provocou mesmo danos, estamos a falar em para-brisas e vidros partidos, capôs e tejadilhos amolados", referiu o vereador.

