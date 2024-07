De acordo com a dona da TVI, no primeiro semestre de 2024 os rendimentos operacionais do grupo aumentaram 10%, graças ao "desempenho das vendas de publicidade", atingindo 76,3 milhões de euros.

No primeiro semestre, o grupo incrementou as receitas de publicidade em 16%, atingindo os 50,5 milhões de euros, num aumento que "é reflexo do crescimento concretizado quer no mercado publicitário de canal aberto, onde superou largamente o crescimento de mercado, quer no mercado de publicidade de canais de televisão paga onde cresceu em 40% face aos resultados atingidos no período homólogo", indicou.

