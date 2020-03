Preços em Cabo Verde com a primeira subida mensal do ano em fevereiro - INE Os preços em Cabo Verde inverteram a queda do início do ano e aumentaram 0,1% de janeiro para fevereiro, de acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano sobre a inflação, divulgado hoje. economia Lusa economia/precos-em-cabo-verde-com-a-primeira-subida_5e6b76bd54821b1985ad4168





Os dados constam do Índice de Preços no Consumidor (IPC), numa evolução que compara com a quebra de 0,3% nos preços registada em janeiro.

Desde o início do ano, a taxa de variação acumulada do IPC, continua negativa, refletindo uma quebra nos preços, em dois meses, de 0,2% (quebra de 0,3% em janeiro e subida de 0,1% em fevereiro), valor que é inferior em 0,1 pontos percentuais ao registo observado de janeiro a fevereiro de 2019.