Em Portugal, a taxa de inflação do café -- medida pelo Índice de Preços no Consumidor, usada pelo Eurostat para permitir comparações entre países, foi de 3% em março de 2024, um abrandamento face à de 8,4% homóloga.

O serviço de estatísticas da UE salienta ainda que a taxa de inflação na média do café no bloco europeu tem vindo a desacelerar desde outubro de 2022, quando atingiu um pico de 17,4% na acentuada aceleração iniciada no mesmo mês de 2021 (2,0%).

Em 15 Estados-membros da UE, a taxa de inflação do café era, em março, superior à homóloga, com a Croácia (7,4%), a Roménia (6,8%) e a Bulgária (6,6%) a apresentarem as mais altas.

Nos restantes 12 países da UE, o indicador recuou, com a Lituânia (-15,4%), a Dinamarca (-7,5%), a República Checa (-6,5%) e a Suécia (-6,0%) a registarem os principais recuos homólogos.

