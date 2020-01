Preços da oferta turística em Cabo Verde aumentaram 1% no quarto trimestre de 2019 Os preços da oferta turística em Cabo Verde aumentaram 1% no quarto trimestre de 2019, depois da estagnação no trimestre anterior e contrapondo a quebra de 5,8% no mesmo período de 2018, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas. economia Lusa economia/precos-da-oferta-turistica-em-cabo-verde_5e2702d5ecd625127867816b





De acordo com dados do Índice de Preços do Turismo (IPT) divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas cabo-verdiano, esses preços da oferta turística fixaram-se em -4,4% no quarto trimestre de 2019, numa diminuição de 6,5 pontos percentuais face ao valor registado no trimestre anterior.

Nos três meses anteriores, de julho a setembro, a variação tinha sido nula, o que, segundo o INE, reflete o" padrão de sazonalidade deste indicador".

Relativamente ao quarto trimestre de 2018, o instituto cabo-verdiano referiu que a variação tinha sido negativa e relativamente intensa (-5,8%), situando-se -6,8 pontos percentuais abaixo da atual.

Em todo o ano de 2019, a mesma fonte concluiu que os preços dos serviços turísticos apresentaram uma taxa de variação de -6,6%, face ao ano anterior.

Na componente do Alojamento, que corresponde a 70,1% da despesa turística - com especial destaque para os Hotéis - o INE registou uma contribuição negativa (-6,2 pontos percentuais), valor quase idêntico ao do trimestre anterior (6,4 pontos percentuais).

Por outro lado, a Restauração, cujo peso representa cerca de 28,8% da despesa turística, teve uma contribuição positiva (1,8 pontos percentuais), ligeiramente mais fraca (-0,11 pontos percentuais) que a do trimestre anterior.

Restaurantes (1,87 pontos percentuais) e os Hotéis-Apartamentos com uma contribuição de 0,004 pontos percentuais foram dois componentes do índice de preços que registaram contribuições positivas.

Em sentido contrário, Bares e Similares (-0,06 pontos percentuais) e Pensões (-0,01 pontos percentuais) apresentaram contribuições negativas de preços turísticas.

"O nível médio dos preços das restantes componentes manteve-se praticamente constante em relação ao trimestre homólogo", informou ainda o INE.

RIPE // JH

Lusa/Fim