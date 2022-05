Em abril, o índice de preços dos alimentos da FAO fixou-se assim em 158,4 pontos, uma descida de 0,8% em comparação com o mês anterior.

Contudo, o valor permanece aproximadamente 30% superior ao registado em igual período do ano anterior.

"Este pequeno declínio no índice é um alívio bem-vindo, sobretudo, para os países com baixos rendimentos e défice alimentar", considerou o economista-chefe da FAO, Máximo Torero Cullen, citado pela agência EFE.

A evolução é justificada pela diminuição do valor dos óleos vegetais (5,7%).

Por sua vez, a queda de 3% no preço do milho contribuiu para a redução do preço dos cereais, limitado pelo bloqueio do trigo nos portos da Ucrânia, face à guerra.

Ainda assim, o preço do arroz voltou a crescer perante o aumento da procura pela China, enquanto o do açúcar disparou 3,2% devido à baixa produção no Brasil, que é o maior exportador mundial deste bem.

Neste mês, o preço da carne voltou a bater um novo recorde, com um aumento de 2,2% devido à subida do número de focos de gripe das aves e à interrupção das exportações da Ucrânia.

Já o valor dos laticínios e da manteiga também avançou perante a diminuição da oferta.

