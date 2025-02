De acordo com o relatório mensal de supervisão de preços da ERSE, na garrafa G26 de propano, "registou-se uma diferença de 5,0%, com o preço anunciado superior ao preço eficiente em 1,560 euros/garrafa".

Por sua vez, a garrafa G110 de propano tem uma diferença de 4,2% ou de 4,718 euros por garrafa entre o preço anunciado e o eficiente.

Já na garrafa G26 de butano a discrepância é de 7,2%, "com o preço anunciado superior ao preço eficiente em 2,299 euros/garrafa".

O preço médio mensal eficiente é determinado pela ERSE e soma componentes como o preço do GPL nos mercados internacionais, logística, componente de retalho, frete marítimo e tarifas portuárias.

O preço anunciado, por seu turno, resulta da média dos preços reportados no Balcão Único de Energia pelos operadores com um volume de negócios superior a 1.000 garrafas por ano.

Relativamente aos últimos quatro meses, para a garrafa de propano G26, os preços anunciados estiveram acima do preço eficiente, variando entre 1,2% e 5,0%, mas apresentaram desvios negativos em relação ao preço eficiente com margens até dezembro, oscilando entre -0,6% e -2,4%, registando-se um diferencial positivo em janeiro (1,2%).

Já no caso da garrafa de butano G26, os preços anunciados foram sempre superiores ao preço eficiente, com desvios entre 3,3% e 7,2%, enquanto em relação ao preço eficiente com margens, apenas novembro registou um desvio negativo (- 0,2%).

Já na garrafa de propano G110, os desvios face ao preço eficiente oscilaram entre - 0,6% e 4,2%, mantendo se negativos face ao preço eficiente com margens até dezembro, registando-se um desvio positivo em janeiro (0,6%).

Considerando as margens máximas, em janeiro observou-se uma diferença de 1,2% na garrafa G26 de propano, com o preço anunciado a ser superior ao preço eficiente majorado em 0,383 euros/garrafa, uma diferença de 0,6% na garrafa G110 de propano, com o preço anunciado acima do preço eficiente majorado em 0,677 euros/garrafa, e uma diferença de positiva de 3,5% na garrafa G26 de butano, com o preço anunciado a superar o preço eficiente majorado em 1,162 euros/garrafa.

A ERSE sublinhou que, no último mês, as cotações internacionais do GPL registaram uma evolução positiva nos dois principais produtos do mercado, com o preço do propano a evidenciar uma subida de 11,6%, e o butano a acompanhar esta tendência, valorizando-se 10,4%.

A ERSE revelou ainda que, em fevereiro, já tendo em conta as trajetórias nas cotações dos mercados internacionais, os preços eficientes são de 32,24 euros para a garrafa G26 de propano, mais 2,99% face ao preço eficiente de janeiro.

No caso da garrafa G110 de propano o preço é de 116,33 euros, uma subida de 3,29%, enquanto para a garrafa de G26 de butano o preço é de 32,96 euros, uma subida de 3,09%.

