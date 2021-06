O petróleo do mar do Norte, de referência para a Europa, terminou a segunda sessão da semana, no International Exchange Futures, com uma subida de 0,22 dólares face a segunda-feira, quando encerrou nos 74,64 dólares.

A expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados acordem um aumento da produção a partir de agosto continua a influenciar a cotação do Brent que, apesar disso, recuperou hoje parte do terreno perdido na sessão anterior.

O otimismo sobre a evolução da procura de combustível no início da temporada de verão tem impulsionado nos últimos dias as negociações de futuros do petróleo, embora os analistas estejam atentos à expansão da variante delta do novo coronavírus e o seu eventual impacto nos planos de alívio de restrições em diversos países.

ALU// RBF

Lusa/Fim