O baril de petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão a cotar 27,69 dólares, abaixo dos 29,60 com que encerrou as transações na terça-feira.

Os investidores estão nervosos, dado o impacto económico das restrições impostas a nível global para conter a pandemia do novo coronavírus.

Os integrantes da designada OPEP+, que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo com outros produtores importantes, como a Federação Russa, decidiram reduzir a produção diária em 9,7 milhões de barris, durante os meses de maio e junho, para procurar nivelar a produção com a forte queda da procura originada pela pandemia.

