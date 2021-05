"A fábrica irá melhorar a economia do negócio do setor da indústria de cimento porque implicará a redução de importações de clínquer, um dos insumos mais utilizados no processo de fabrico", disse Filipe Nyusi, na inauguração da fábrica em Matutuíne, na província de Maputo.

A nova fábrica, denominada Moçambique Dugongo Cimentos, vai produzir 5.000 toneladas de clínquer por dia, o que vai reduzir a sua importação em cerca de 360 mil toneladas por ano, que correspondem a 54 milhões de dólares (44 milhões de euros), avançou o chefe de Estado.

"Com a produção do clínquer no país estaremos a contribuir cada vez mais para a redução do custo de produção do cimento, tendo como escopo a estabilização do preço final e o aumento da capacidade de compra do cimento pelos moçambicanos", referiu o Presidente.

Segundo Filipe Nyusi, para a construção da fábrica foram investidos 330 milhões de dólares (270 milhões de euros), tendo empregado 350 pessoas.

"Reafirmo o compromisso de promover e atrair mais investimentos e empresários para estabelecer unidades industriais de produção de clínquer nas outras regiões do país", concluiu Filipe Nyusi.

Com a nova fábrica, Moçambique passa a ter 16 produtoras de cimento, nove das quais na província de Maputo e as restantes sete em Sofala, no centro do país, Nampula e Cabo Delgado, no Norte, e que têm, conjuntamente, a capacidade anual de produzir sete milhões de toneladas de cimento.

