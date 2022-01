De acordo com o Decreto Presidencial 14/22, de 19 de janeiro, este crédito adicional será concedido em função das necessidades de pagamento de tesouraria do Ministério da Indústria e de Comércio.

O Governo angolano criou, no final do ano passado, a Reserva Estratégica Alimentar, que prevê a aquisição, armazenamento e distribuição de mais de 520 mil toneladas de produtos alimentares, com o objetivo de regular o mercado e influenciar a baixa de 11 produtos alimentares que integram a cesta básica.

