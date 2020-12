De acordo com dados do mais recente relatório estatístico mensal do Banco de Cabo Verde (BCV), compilados hoje pela Lusa, os depósitos de poupança nos bancos cabo-verdianos ultrapassaram no final de outubro os 7.385,7 milhões de escudos (66,7 milhões de euros), um novo máximo histórico.

Trata-se de um aumento superior a 14% face ao mesmo mês de 2019, e um crescimento de 8,1% desde março, quando o país decretou o estado de emergência, com o confinamento da população e paralisação das empresas, para conter a transmissão da pandemia de covid-19.