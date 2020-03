Portway confirma caso positivo em trabalhadora no aeroporto do Porto A Portway informou hoje que foi confirmado um caso positivo de Covid-19 numa trabalhadora que operava no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. economia Lusa economia/portway-confirma-caso-positivo-em_5e6f73932af29a198bb08513





Em comunicado, a Portway esclarece que, face esta situação, acionou de imediato o plano de contingência, em colaboração com as autoridades de saúde e que a trabalhadora em causa já estava em casa em situação de isolamento antes de ter confirmado positivo.

"A Portway está a fazer todos os esforços possíveis e a tomar todas as medidas necessárias para conter a propagação do vírus entre os seus trabalhadores", reforça a empresa, referindo que está a avaliar todos os impactos que esta situação possa vir a ter na sua operação.

Segundo a Portway, antes deste caso, verificaram-se dois outros casos positivos de Covid-19, mas em candidatos em formação inicial na unidade do Porto, formação que decorria num edifício que fica separado do aeroporto Francisco Sá Carneiro.

"Esse edifício foi de imediato encerrado e desinfetado e vai manter-se fechado até novas indicações. Todos os trabalhadores dessas instalações foram colocados em quarentena profilática. Também foram contactados todos os formandos e trabalhadores com quem os formandos infetados possam ter interagido para que entrem em contacto com o SNS24 e sigam as indicações de forma absolutamente rigorosa", refere.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

O epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no domingo 368 novas mortes e que regista 1.809 vítimas fatais.

O número de infetados em Itália, onde foi decretada quarentena em todas as regiões, é de quase 25 mil, praticamente metade dos cerca de 52 mil casos confirmados na Europa, que regista mais de 2.291 mortos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.

Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.

Lisboa e Vale do Tejo é agora a região que regista o maior número de casos confirmados (116), seguida da região Norte (103) e das regiões Centro e do Algarve (10). Há um caso nos Açores e cinco no estrangeiro.

O boletim epidemiológico assinala também que, desde o início da epidemia, a DGS registou 2.271 casos suspeitos e mantém 4.592 contactos em vigilância, menos do que no sábado (5.011).

O Governo declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

Os governos regionais da Madeira e dos Açores decidiram impor um período de quarentena a todos os passageiros que aterrarem nos arquipélagos, enquanto o Governo da República desaconselhou as deslocações às ilhas.

Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália, o país da Europa mais afetado.

