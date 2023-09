"Este aumento é muito positivo para a frota bacalhoeira portuguesa, tanto mais que vem no seguimento do aumento já verificado em 2023, quando foi possível aumentar a quota em 52,5%, contribuindo para o reforço da rentabilidade desta frota e para que esta espécie tão apreciada continue a chegar às nossas mesas pelas mãos dos nossos pescadores", afirmou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, citada em comunicado.

As negociações decorreram na 45.ª reunião anual da Organização das Pescas do Atlântico Noroeste (NAFO), no Palácio de Congressos Mar de Vigo, em Espanha, entre segunda e sexta-feira, sublinhou.

Em termos nacionais, o destaque das negociações incidiu no `stock´ de bacalhau na zona 3M, cujo Total Admissível de Captura (TAC) foi estabelecido em 11.708 toneladas, referiu o Ministério da Agricultura.

"Os restantes `stocks´ de relevo para Portugal mantiveram as mesmas possibilidades de pesca", salientou.

A NAFO é uma Organização Regional de Gestão de Pescas que tem por objetivo gerir, numa base multilateral, os recursos de pesca situados no alto mar, numa zona contígua à ZEE do Canadá.

