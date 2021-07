"Portugal vai dispor, nos próximos sete anos, de um volume financeiro de 40.000 milhões de euros", afirmou Elisa Ferreira, numa mensagem transmitida na abertura do debate PRR: "Potenciar os efeitos dos fundos europeus na economia nacional", organizado pelo Fórum para a Competitividade, que decorre no Centro de Congressos de Lisboa.

Em causa, segundo a comissária para a Coesão e Reformas, estão cerca de 14.000 milhões de euros em subvenções no âmbito do PRR, a que se pode somar um montante equivalente caso o país recorra aos empréstimos, mais um reforço de 2.000 milhões de euros efetuado ao abrigo do programa Portugal 2020, bem como 24.000 milhões de euros de financiamento europeu disponível no Portugal 2030.

A par disto, estarão ainda disponíveis fundos para a agricultura e instrumentos como a Europa Digital ou o Horizonte 2020.

"São montantes substanciais que ficam à disposição durante a próxima década. Os fundos não são o fim, mas um meio que deve ser disposto ao serviço de uma visão e estratégia de desenvolvimento", considerou.

Elisa Ferreira sublinhou ainda que a pandemia de covid-19 provocou um "choque enorme" nas "vidas e na economia e competitividade", acrescentando que os dados do primeiro semestre são "animadores", embora não representem a recuperação necessária.

