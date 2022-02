Em comunicado, a entidade indicou que "vai realizar no próximo dia 16 de fevereiro pelas 10:30 dois leilões das linhas de BT com maturidades em 20 de maio de 2022 e 20 de janeiro de 2023, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros".

Em 19 de janeiro, Portugal colocou 1.500 milhões de euros em BT, montante máximo indicativo, a seis e a 12 meses, com as taxas de juro a caírem no prazo mais curto e a subirem no mais longo, foi então anunciado.

