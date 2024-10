O Conselho de Ministros de Espanha decidiu na terça-feira autorizar a assinatura de dois acordos com Portugal para a construção de duas pontes internacionais, uma entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana (sobre o Guadiana) e outra entre Nisa e Cedilho (rio Sever), segundo informação divulgada na página oficial na Internet do Governo espanhol.

Os dois acordos serão assinados na cimeira luso-espanhola agendada para dia 23, em Faro, disseram à Lusa fontes oficiais portuguesas.

Os acordos a serem assinados em Faro "dão cobertura ao projeto de construção" das duas pontes, que foram incluídos "nas declarações finais de sucessivas cimeiras ibéricas", lê-se na informação divulgada pelo executivo espanhol.

Os dois textos respondem "ao espírito de cooperação amistosa que preside as relações entre Espanha e Portugal" e aspiram "a melhorar as condições para a circulação de veículos e pessoas entre os dois Estados, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento da área de caráter transfronteiriça", sublinha o Governo de Madrid.

Portugal e Espanha já tinham assinado em 04 de novembro de 2022, numa cimeira em Viana do Castelo, um compromisso para a construção até 2025 das duas pontes.

Segundo informação divulgada na altura, Portugal destinou nove milhões de euros de fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para cada uma destas pontes internacionais e os concursos para a construção das duas infraestruturas já tinham sido lançados pelas autoridades portuguesas.

As duas ligações estão inscritas na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriça que Portugal e Espanha acordaram em 2020.

No caso da ponte sobre o rio Sever, vai ligar o município de Nisa, no Alentejo, a Cedillo, na Extremadura espanhola, e inclui mais de 12 quilómetros de vias rodoviárias que permitirão reduzir 85 quilómetros no percurso que atualmente é preciso fazer por estrada entre as duas localidades.

Quanto à ponte no Guadiana, vai unir Alcoutim, no Algarve, com Sanlúcar de Guadiana, na Andaluzia, duas povoações que estão frente a frente, mas que dispõem apenas, atualmente, de ligação por barco entre elas. O percurso por estrada vai reduzir-se em 70 quilómetros em relação ao que é possível fazer hoje.

A 35.ª Cimeira Luso-espanhola vai realizar-se em 23 de outubro, em Faro

A reunião terá uma participação alargada, com a presença de 13 ministros de cada país, além dos dois chefes de Governo, Luís Montenegro e Pedro Sánchez, e vai realizar-se no Palácio Fialho, em Faro.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro português já tinha adiantado à Lusa que o tema central da cimeira será a água e que se esperavam também desenvolvimentos sobre os projetos da Ponte de Alcoutim -- Sanlucar de Guadiana e da Ponte Internacional sobre o Rio Sever (entre Nisa e Cedillo), financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

MP (SMA) // VAM

Lusa/Fim