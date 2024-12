"Ao nível das relações económicas há um grande potencial de crescimento, já existem bons exemplos, mas estamos a trabalhar" em instrumentos dos dois governos que possam incentivar as pequenas e médias empresas "a reforçar o dinamismo económico e comercial", referiu o governante português Nuno Sampaio, após uma reunião com Myrian Vieira, na Praia, acerca das prioridades do encontro.

A cimeira vai decorrer em 27 e 28 de janeiro, em Lisboa, e haverá um fórum económico no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, no segundo dia, com destaque para a economia digital, turismo, energia e clima.

"Iremos dar passos concretos em conjunto", acrescentou Nuno Sampaio.

Myrian Vieira detalhou que estão em estudo "formas de capitação do setor privado de Cabo Verde, com sessões de formação, fomento da internacionalização e outros mecanismos de financiamento, nomeadamente, bancos de desenvolvimento".

Além da vertente económica e empresarial, os acordos em preparação para serem celebrados na cimeira abrangem diferentes áreas, como saúde, defesa e ambiente.

A visita de Nuno Sampaio a Cabo Verde, durante dois dias, serve também para fazer um acompanhamento da execução do Programa Estratégico de Cooperação 2022-2026, entre os dois países, com um envelope financeiro que ascende a 95 milhões de euros, com destaque para setores como a educação, a saúde e o ambiente.

A agenda inclui ainda a inauguração, marcada para hoje, das novas instalações da Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV) e do Centro de Personalização de Documentos.

"Este centro, instalado na INCV, ao abrigo do projeto Gestdoc, foi cofinanciado pela União Europeia e por Portugal e permitirá que Cabo Verde possa passar a assegurar, no seu território, a personalização de documentos de identificação, de viagem e residência", anunciou a embaixada portuguesa.

