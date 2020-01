Portugal deixará "de viver à custa dos impostos das gerações futuras" - Centeno

O ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou hoje no parlamento que Portugal deixará "de viver à custa dos impostos que serão pagos pelas gerações futuras", com o excedente de 0,2% do PIB no saldo orçamental previsto pelo Governo.

