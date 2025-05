Em comunicado, a ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável revela que o objetivo alcançado este ano "é verdadeiramente aquilo que à escala europeia se deseja no quadro do Pacto Ecológico Europeu, em particular no âmbito do Plano de Ação para a Poluição Zero".

Este ano foram reconhecidas 81 praias Zero Poluição no total do país, em 39 concelhos, o que representa 12% do total das 673 águas balneares existentes.

Das 81 praias identificadas, 55 localizam-se no continente, 20 nos Açores e seis na Madeira.

Comparativamente a 2024, ano em que tinham sido reconhecidas 59 praias, existiu um aumento de representação de 3%.

Em termos de balanço, em relação ao ano passado saíram da lista 19 praias e entraram 41 novas.

Os municípios que apresentam o maior número de Praias Zero são Torres Vedras (11 praias), no distrito de Lisboa, Grândola (sete praias), no distrito de Setúbal, e Alcobaça (quatro praias), no distrito de Leiria.

A Zero destaca a classificação de duas praias interiores, Alqueidão e Montes, ambas localizadas no concelho de Tomar, distrito de Santarém.

"De salientar que é extremamente difícil conseguir um registo incólume ao longo de três anos nas zonas balneares interiores, muito mais suscetíveis à poluição microbiológica. À exceção de duas praias interiores, todas as restantes praias são costeiras", refere a associação.

A Zero salienta também o facto de os municípios de Angra do Heroísmo (Açores), Grândola (Setúbal), Ílhavo (Aveiro), Lajes das Flores (Açores), Lourinhã (Leiria), Olhão (Faro), Peniche (Leiria), Santa Cruz (Madeira), Santiago do Cacém (Setúbal), Sines (Setúbal), Tomar (Santarém) e Torres Vedras (Lisboa) terem entrado para a lista de concelhos com pelo menos uma Praia Zero Poluição.

Já os concelhos de Leiria, Machico (Madeira), Pombal (distrito de Leiria) e Santa Cruz das Flores (Açores) deixaram de estar representados.

A dois dias da abertura do ano balnear, no domingo, a Zero deixa alguns alertas para as entidades e banhistas.

"Por razões ambientais e de segurança, só devem ser frequentadas praias classificadas como zonas balneares, onde se conhece a qualidade da água e onde haja vigilância, não devem ser deixados quaisquer resíduos na praia e, sempre que possível, devemos encaminhá-los através da recolha seletiva e deve-se preservar a paisagem e os ecossistemas envolventes das zonas balneares, evitando o pisoteio de dunas e outras áreas sensíveis", aconselha.

Uma praia Zero Poluição é assim denominada a partir de dados da Agência Portuguesa do Ambiente, em que são identificadas as praias que, ao longo das três últimas épocas balneares (no caso, 2021, 2022 e 2023), não só tiveram sempre classificação "excelente" como apresentaram valores zero ou inferiores ao limite de deteção em todas as análises efetuadas aos dois parâmetros microbiológicos controlados e previstos na legislação (Escherichia coli e Enterococos intestinais).

FAC // VAM

Lusa/Fim