Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, em BT com vencimento em 20 de março de 2026 (um ano) foram colocados 1.223 milhões de euros, abaixo do montante máximo indicativo, à taxa média de 2,227% e a procura atingiu 3.030 milhões de euros, 2,48 vezes o montante colocado.

No anterior leilão comparável, em 15 de janeiro, o IGCP colocou 1.000 milhões de euros, mínimo do montante indicativo anunciado, em BT com vencimento em 16 de janeiro de 2026 (um ano) à taxa média de 2,416% e a procura atingiu 2.673 milhões de euros, 2,67 vezes o montante colocado.

Para hoje, o IGCP tinha anunciado um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidade de um ano com um montante indicativo entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

Em dezembro, a instituição disse que o "montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado no ano de 2025 deverá situar-se em cerca de 18.000 milhões de euros".

Em 2025, a entidade espera que "o financiamento líquido resultante da emissão" de Bilhetes do Tesouro produza "um impacto positivo de 4.600 milhões de euros", destacou.

