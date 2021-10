"Os transportes fracionados são uma alternativa eficaz ao transporte de contentores de cobre para fora da Beira", refere a Cornelder.

A operação "foi bem-sucedida" com "15.000 toneladas de cátodos de cobre carregados entre os dias 30 de setembro e 05 de outubro de 2021, tendo o navio [que recebeu a carga] desatracado nas primeiras horas do dia 06 de outubro".

"Os prestadores de serviços de logística de carga do porto e do corredor da Beira", que liga a cidade por estrada até à fronteira de Machipanda, com o Zimbábue, "estão empenhados em maximizar o potencial do transporte de carga fracionada, para aliviar a atual crise de contentores e continuarão a oferecer esta solução", descreve a empresa.

O porto da Beira é um dos principais pontos de saída do cobre produzido nos países do interior da África Austral sem acesso direto ao mar.

Durante os exercícios económicos de 2018 e 2019, o porto manuseou mais de 270.000 toneladas de cobre da Zâmbia e República Democrática do Congo (RDCongo).

O crescimento continuou em 2020: "as exportações da RDCongo aumentaram 116%" e as da Zâmbia tiveram "um crescimento de 88%".

"A quantidade total de cobre manuseada excedeu 500.000 toneladas transportadas por via de contentores" em 2020 e agora está a ser limitada pelo impacto da covid-19 nas redes de logística.

"Como tal, o porto e os membros do corredor deram importantes passos no sentido de reintroduzir o carregamento de cobre a granel na Beira, quase duas décadas depois de terem mudado para o sistema de carregamento por contentores", concluiu.

Participaram na operação em conjunto com a Cornelder as firmas Access World (agente de carga) e Terra Mar Logistics (agente de navios).

LFO // VM

Lusa/Fim