Porto da Beira mede temperatura dos tripulantes de todos os navios - empresa A temperatura dos tripulantes de todos os navios que atracam no porto de mercadorias da Beira, um dos mais movimentados de Moçambique, está a ser medida como forma de prevenção da covid-19, anunciou a empresa gestora.





A Cornelder Moçambique, em coordenação com a direção provincial de Saúde de Sofala, montou uma operação em que "têm sido rastreados todos os tripulantes de navios que atracam no porto da Beira, com recurso a termómetros de raios infravermelhos", lê-se em comunicado.

A empresa anuncia que está em processo de aquisição de mais termómetros, "para que, de forma obrigatória, sejam rastreados todos aqueles que entram e saem do recinto portuário".