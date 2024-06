A proposta de orçamento para 2024-2025 prevê o nível mais elevado de despesas da história deste país da África Oriental.

A primeira parte das despesas foi aprovada pelo parlamento, onde o Presidente, William Ruto, tem a maioria, mas a parte das receitas - que inclui um imposto anual de 2,5% sobre os veículos particulares e a reintrodução do IVA sobre o pão - foi fortemente criticada.

Os deputados deverão começar a analisar o texto esta tarde, que deverá ser votado até 30 de junho.

Pelo menos três pessoas foram detidas durante a manifestação, noticiou a agência de notícias France-Presse (AFP). A polícia, que se deslocou em grande número para o exterior do parlamento e para o centro da capital, também utilizou gás lacrimogéneo.

O movimento de protesto, apelidado de "Ocupar o Parlamento", teve início nas redes sociais, depois de um ativista ter colocado 'online' os contactos dos deputados para que pudessem ser contactados e instados a não votar a favor do projeto de orçamento.

A política fiscal do chefe de Estado tem sido uma fonte de descontentamento desde a sua eleição em agosto de 2022.

Ruto, que se apresentou como porta-voz dos mais pobres durante a campanha eleitoral, aumentou nomeadamente o imposto sobre o rendimento e as contribuições para a saúde e duplicou o IVA sobre a gasolina para 16%.

Estas medidas, defendidas pelo Governo para dar ao país de cerca de 51 milhões de habitantes uma maior margem de manobra, levaram a manifestações da oposição no ano passado, por vezes acompanhadas de violência mortal.

Uma das economias com maior crescimento na África Oriental, o Quénia registou uma inflação homóloga de 5,1% em maio, com os preços dos alimentos e dos combustíveis a aumentarem 6,2% e 7,8%, respetivamente, de acordo com dados do Banco Central.

O crescimento do PIB deverá abrandar para 5% este ano, depois de atingir 5,6% em 2023 (4,9% em 2022), de acordo com as previsões do Banco Mundial.

