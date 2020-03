Polícia espanhola fiscaliza saídas das grandes cidades para evitar deslocações A Direção-Geral de Trânsito (DGT) de Espanha estabeleceu hoje fiscalizações de trânsito nas saídas das grandes cidades espanholas, para evitar viagens de cidadãos para as suas segundas residências, no âmbito das medidas de combate à covid-19. economia Lusa economia/policia-espanhola-fiscaliza-saidas-das_5e75f7ec07faa7195161ece8





Conforme relatado pela DGT, na rede social 'Twitter', os controlos - em conjunto com a Guardia Civil - serão reforçados durante todo o fim de semana, para que os cidadãos cumpram as restrições de mobilidade para combater a pandemia da covid-19.

Há uma semana, as autoridades políticas regionais denunciaram o deslocamento de residentes em Madrid para as suas segundas residências, bem como o deslocamento interno em direção à costa ou às montanhas da Catalunha.

As autoridades temem que estas deslocações contribuam para a propagação do coronavírus, e muitas delas pediram aos cidadãos que regressem a casa ou que a Comunidade de Madrid seja encerrada.

Ao longo da semana, a mobilidade nos transportes de Espanha diminuiu, como resultado do Estado de Alerta devido à crise do coronavírus, mas teme-se que hoje mais pessoas pretendam mudar-se das principais cidades para as suas casas de férias.

Aproveitando o fecho de escolas e da instituição do teletrabalho, muitos cidadãos fizeram as malas para viajar para seus pontos de férias habituais, especialmente na costa da Comunidade Valenciana e Múrcia, o que gerou descontentamento generalizado nesses destinos turísticos.

RCS // MSF

Lusa/Fim