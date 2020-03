PN de Cabo Vede detém 11 pessoas em Assomada por desobediência A Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde anunciou hoje que deteve durante o fim de semana 11 pessoas em Assomada, concelho de Santa Catarina de Santiago, por desobediência às medidas para evitar propagação do novo coronavírus. economia Lusa economia/pn-de-cabo-vede-detem-11-pessoas-em-assomada-_5e79ef899d64b9194ad70a7d





Em comunicado, a PN cabo-verdiana informou que as detenções aconteceram no interior de bares, no bairro de São Bento, e que todos os detidos são de nacionalidade cabo-verdiana, sendo cinco de sexo masculino e seis de sexo feminino, entre proprietários de bares e clientes.

A polícia cabo-verdiana referiu que antes de dar início ao trabalho de fiscalização, desencadeada em parceria com a Proteção Civil, câmaras municipais, Polícia Judiciária (PJ), delegacia de Saúde e Forças Armadas (FA), notificou por escrito todos os estabelecimentos comerciais dos seis municípios que compõem a região Santiago Norte.

"Esperemos que as pessoas venham a cumprir a lei, e se não, vamos agir dentro do quadro que a lei nos permite para o bem de todos", avisou a mesma fonte.

Para pôr em prática as medidas de contingência tomadas pelo Governo para evitar a propagação da Covid-19, a polícia informou que tem realizado várias ações de fiscalização, entre os quais o enceramento de restaurantes, bares e esplanadas que vinham funcionando fora das horas normais estabelecidas para o efeito.

O objetivo, prosseguiu, é evitar o ajuntamento de pessoas, barulho e aumento de consumo de bebidas alcoólicas.

O detidos vão ser apresentados ao tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

As medidas restritivas anunciadas na semana passada pelo Governo incluem a realização de eventos públicos que reúnam número significativo de participantes, em espaços abertos ou fechados, independentemente da sua natureza.

Os estabelecimentos de restauração, nomeadamente bares, restaurantes e esplanadas são proibidos de ter consumo em espaços abertos, devendo a lotação dos mesmos ser reduzida em 1/3 da sua capacidade.

Já o horário de funcionamento é até às 21:00 locais (22:00 em Lisboa), determinou o Governo, em despacho que prevê ainda o encerramento de todos os estabelecimentos de diversão noturna, nomeadamente discotecas e equiparados.

Cabo Verde registou até ao momento três casos confirmados de covid-19, todos na ilha da Boa Vista, que está em quarentena, e em turistas estrangeiros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

