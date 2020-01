PM britânico quer tornar Reino Unido "parceiro favorito" dos países africanos O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, quer tornar o Reino Unido o "parceiro de investimento favorito" dos países africanos, mensagem que vai transmitir aos 16 líderes presentes numa cimeira na segunda-feira em Londres, incluindo o Presidente moçambicano. economia Lusa economia/pm-britanico-quer-tornar-reino-unido-parceiro_5e24db6b8362ff1c25ce40f3





Num discurso de abertura, o chefe do Governo britânico vai promover o conhecimento e experiência em tecnologia limpas, infraestruturas e serviços financeiros para ajudar o continente a crescer economicamente de forma sustentável em termos ambientais.

Nesse sentido, vai anunciar o fim do apoio do Reino Unido à exploração de carvão térmico ou de centrais de energia a carvão em países em desenvolvimento, e defender a transição para energias renováveis, refere uma nota do gabinete de Boris Johnson.