PM britânico diz a líderes africanos para aproveitarem oportunidades económicas do pós-Brexit O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apelou hoje aos líderes de países africanos presentes hoje em Londres na primeira Cimeira de Investimento Reino Unido-África para aproveitarem as oportunidades proporcionadas pelo pós-Brexit.





"Vamos aproveitar as oportunidades que estão diante de nós aqui hoje. Vamos construir parcerias para o futuro. E, juntos, comecemos a escrever o próximo capítulo para o meu país, para o vosso país", apelou, no discurso de abertura do evento.

O Governo britânico quer "construir um novo futuro como uma nação de livre comércio global", vincou, aludindo à saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no final deste mês.