"Vamos reabrir algumas rotas. A primeira fase vai ser Maputo-Portugal, depois as fases subsequentes vão ser Maputo-São Paulo, Maputo-Guanzhou, Maputo-Bombai, Maputo-Dubai", referiu Sérgio Matos, membro da comissão.

A companhia conta desde abril com a entrada na gestão da empresa sul-africana Fly Modern Ark, entidade que entrou em ação no âmbito da restruturação da transportadora de bandeira moçambicana.

A aquisição de mais aeronaves faz parte dos planos para chegar a novas rotas.

Trata-se de um avanço que vai permitir a "otimização dos recursos humanos" da LAM, que conta neste momento com 753 trabalhadores ao serviço de apenas sete aviões, explicou.

A atual massa laboral dá um rácio de 112 a 115 trabalhadores por avião, enquanto o ideal seria um rácio de 25 trabalhadores, no mínimo, por aparelho, esclareceu Sérgio Matos.

O gestor assinalou que o aumento da frota vai tornar desnecessária a redução em massa do número de trabalhadores, mas "vão sair alguns", no âmbito do plano de "otimização dos recursos humanos".

"Podemos tirar alguns que não estão com um desempenho desejável e trazer outros, mas aumentando o número de aeronaves, não haverá necessidade de limpar um grande número de pessoal", destacou.

A companhia quer igualmente recuperar as cidades da Beira, centro do país, e Nampula, norte, como 'hubs' (pontos de concentração) para os trajetos das duas regiões, deixando Maputo de ser o único centro da operação da transportadora, enfatizou Sérgio Matos.

O gestor afastou o cenário de mais endividamento para o reforço da frota, destacando que o aumento do número de aviões terá como contrapartida a partilha de lucros para a Fly Modern Ark e outros parceiros.

