Em declarações à imprensa um dia após entregar um pré-aviso de greve na Direção Geral do Trabalho, o sindicalista avançou que o ministro solicitou ao sindicato a alteração das datas para cumprir os compromissos, tendo este aceitado, e disse que "já não há mais margens" para negociações.

"Houve um conjunto de compromissos com datas que o ministro [do Turismo e Transportes] assumiu em sede de concertação entre o sindicato, o Governo e a administração da empresa, e que até agora não foram cumpridos", explicou o presidente do Sindicato Nacional do Pilotos da Aviação Civil (SNPAC), Edmilson Aguiar.

Em abril, os 32 pilotos de voos internacionais da companhia área pública cabo-verdiana anunciaram uma greve de seis dias, mas chegaram a um acordo com a companhia e desconvocaram a paralisação.

Entre as reivindicações da classe, estão questões ligadas à segurança operacional, atrasos no processamento de salários, a inexistência de um programa de segurança, proteção da saúde e higiene no trabalho, uma redução de subsídios e cancelamento de consultas médicas.

A TACV, que opera com o nome comercial Cabo Verde Airlines (CVA), realiza voos internacionais para Portugal, França e Itália.

Em fevereiro, alugou dois aviões modelo ATR para salvar as rotas domésticas, depois de a concessionária Bestfly ter deixado o país, mas, apesar de haver uma melhoria global do serviço, mantêm-se várias queixas sobre falhas na operação.

A companhia está numa fase de mudança da administração, em que o economista e atual presidente do Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado, Pedro Barros, vai assumir a presidência, substituindo Sara Pires.

