No quarto trimestre, de acordo com os números hoje publicados, o PIB avançou 1% face ao terceiro trimestre, mas recuou 7,8% face ao período homólogo.

Em termos mensais, segundo o ONS, em dezembro a economia britânica recuperou 1,2%, face a novembro.

De acordo com o instituto de estatísticas, alguns setores da economia recuperaram terreno quando aliviaram algumas restrições no país no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, melhorando alguns serviços nos setores da restauração, vendas de automóveis e cabeleireiros e a economia conseguiu recuperar ligeiramente no último trimestre do ano.

O ministro britânico da Economia, Rishi Sunak, sinalizou já hoje aos meios de comunicação que a "economia sofreu um grave choque como resultado da pandemia, no mesmo sentido dos países em todo o mundo".

"Apesar de alguns sinais positivos sobre a resistência da economia, sabemos que o atual confinamento continua a ter um impacto significativo nas pessoas e nas empresas", disse o governante, garantindo que o Governo será cauteloso na reabertura da economia.

