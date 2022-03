Já na variação em cadeia, no quarto trimestre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) abrandou 0,3% na zona euro e 0,4% na UE, depois de ter subido, entre julho e setembro de 2021, 2,3% na zona euro e 2,2% na UE.

Os dados de hoje confirmam a estimativa para o quatro trimestre de 2021, avançada em fevereiro pelo serviço estatístico europeu.

No que respeita ao emprego, este indicador avançou 2,2% na zona euro e 2,1% na UE, na comparação homóloga, depois de ter crescido 2,1% em ambas as zonas no trimestre anterior.

Na variação trimestral, a subida da taxa de emprego abrandou para os 0,5% na zona euro e na zona euro, após um crescimento de 1% nos países da moeda única e de 0,9% na UE.

