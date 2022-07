O lucro líquido ajustado foi de 7.080 milhões de euros, que compara com 1.199 milhões de euros no primeiro semestre do ano passado, explicou a petrolífera italiana em comunicado.

A multinacional, que é controlada em 30% pelo Estado italiano, beneficiou de um contexto económico mais favorável nos últimos meses, pelo que o resultado líquido no primeiro semestre foi superior ao esperado pelos analistas.

Além disso, o lucro operacional ajustado situou-se em 11.032 milhões no período em análise, quando no mesmo período do ano anterior se fixou em 3.366 milhões.

Já o lucro operacional ascendeu a 11.322 milhões de euros, contra os 3.857 milhões de euros contabilizados nos primeiros seis meses do ano passado.

Quanto aos resultados do segundo trimestre, a ENI gerou um lucro líquido ajustado de 3.810 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 2.900 milhões de euros na comparação com o mesmo período de 2021, graças sobretudo à "solidez do lucro operacional".

