Às 12:15 em Lisboa, o petróleo Brent para entrega em dezembro, a referência na Europa, descia 4,5% para 73,98 dólares por barril, contra 77,46 dólares na segunda-feira, segundo dados da Bloomberg.

A meio da sessão, às 11:30 em Lisboa, o barril de Brent atingiu um mínimo quando desceu para 73,34 dólares por barril.

Segundo o Washington Post de hoje, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, terá dito ao Governo norte-americano que vai limitar as represálias do seu país contra o Irão a alvos militares, em vez de atacar infraestruturas ou instalações nucleares e petrolíferas.

O Irão atacou Israel com mísseis em 01 de outubro.

O preço do petróleo bruto Brent já caiu 2% na segunda-feira, depois de a OPEP ter revisto em baixa a sua previsão de crescimento da procura mundial de petróleo para este ano e 2025, e após notícias negativas sobre a economia chinesa.

Enquanto isso, o preço do petróleo bruto Texas Intermediate caiu 5% para 70,14 dólares.

Analistas da Renta4, citados pela Efe, explicam que as notícias publicadas sobre o Médio Oriente "dão algum descanso" ao preço do crude, uma vez que, recordam, no caso do Brent, este subiu 15%.

Acrescentam ainda que o facto de Israel não estar a atacar as instalações petrolíferas ou nucleares iranianas "limita, a curto prazo, os riscos de escalada do conflito no Médio Oriente".

Por outro lado, o Banca March, também citado pela Efe, indica que o crude prolonga a venda depois das notícias do Médio Oriente, somadas ao relatório mensal da OPEP divulgado na segunda-feira, que aponta para um abrandamento da procura de petróleo para este ano e para o próximo.

O preço do petróleo caiu quase 7% nas últimas três sessões.

