O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures com uma descida de 2,98 dólares em relação à sessão anterior, quando terminou em 98,17 dólares.

Os dados económicos fracos divulgados na China, em que as vendas a retalho e a produção industrial subiram menos do que o previsto em julho, levaram a uma descida do crude, com receio de que haja uma diminuição da procura por parte deste país.

