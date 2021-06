Esta será a oitava plataforma que vai instalar em Búzios, no litoral da Bacia de Santos, onde estão as maiores reservas já descobertas pelo chamado pré-sal.

A plataforma P-79, com capacidade de extração de 180 mil barris de óleo e 7,2 milhões de metros cúbicos de gás por dia, foi entregue a um consórcio formado pelas empresas Saipem, uma subsidiária da italiana Eni, e a sul-coreana DSME, informou a Petrobras num comunicado.

O empreendimento consistirá numa plataforma do tipo FPSO, termo como são conhecidas as gigantescas unidades flutuantes com capacidade para produzir, armazenar e transferir hidrocarbonetos em áreas marinhas.

O contrato prevê que a Petrobras receberá a sua nova plataforma em 2025, quando será enviada para Búzios, concessão na bacia de Santos, litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde foram descobertas reservas gigantescas no pré-sal, área de exploração de óleo e gás localizada em águas muito profundas e abaixo de uma camada de sal de dois quilómetros de espessura no litoral brasileiro.

De acordo com a nota da Petrobras, os responsáveis pela P-79 terão de implementar soluções desenvolvidas pela petrolífera brasileira na estrutura a partir de lições aprendidas com outras plataformas já instaladas no pré-sal.

Também deverão incluir na instalação até 25% de conteúdo brasileiro, tanto em peças quanto em engenharia, exigência da Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador do setor.

Segundo a Petrobras, a plataforma será conectada a 14 poços, sendo oito produtores e seis injetores.

O campo de Búzios conta atualmente com quatro plataformas, que respondem por quase 20% dos quase 2,2 milhões de barris de petróleo que a Petrobras produz por dia, enquanto outras quatro já foram contratadas - incluindo a que foi anunciada hoje - e uma nona em processo de contratação.

O plano estratégico da Petrobras prevê a instalação de 12 plataformas nesta área até 2030, quando a sua produção pode chegar a 2 milhões de barris por dia.

O campo de Búzios, descoberto em 2010, é o maior do mundo em águas profundas e possui gigantescas reservas de petróleo já comprovadas, nas quais a produção de óleo e gás é de baixo custo e baixo risco, o que o torna um dos principais ativos da Petrobras.

Búzios está localizado a 180 quilómetros da costa brasileira, numa região do oceano Atlântico em que a profundidade do mar é de 5 mil metros e se estende por 850 quilómetros quadrados, nos quais já foram perfurados 45 poços.

