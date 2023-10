No relatório do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), o Governo prevê que o peso da despesa total do Estado aumente de 112.866 milhões de euros em 2023 para 123.019 milhões de euros em 2024.

A despesa pública do Estado atingiu 107 mil milhões de euros no ano passado, o correspondente a 44,8% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 2,9 pontos percentuais do que em 2021, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O Governo entregou hoje na Assembleia da República a proposta orçamental do próximo ano, que será discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.

O OE2024 tem aprovação garantida, já que o PS tem maioria absoluta.

A proposta revê em alta o crescimento do PIB em 2023, de 1,8% para 2,2%, e em baixa de 2,0% para 1,5% no próximo ano.

Já quanto à inflação, o executivo prevê que o Índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) caia de 8,1% em 2022 para 5,3% em 2023 e 3,3% em 2024.

O Governo espera um excedente orçamental de 0,8% este ano e de 0,2% em 2024.

AAT // EA

Lusa/Fim