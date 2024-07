À margem de uma visita a uma escola em Vila de Rei, Castelo Branco, no âmbito das jornadas parlamentares do PS, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre o aviso feito de manhã pela líder parlamentar do PS de que medidas como IRC e IRS jovem tornam "mais difícil" viabilização do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

"É muito importante que nós, se calhar, nesta altura deixemos de pressionar sistematicamente o PS sobre o orçamento porque também já começa a ser um pouco demais. Quem tem que apresentar um orçamento e garantir condições para a sua viabilização é o Governo, não é o PS", começou por responder.

Para o líder do PS é preciso "perceber de quem é que o Governo se tem aproximado", considerando "caricato haver um conjunto vasto de medidas fiscais" que têm a oposição do PS, mas "que têm a concordância do Chega e da IL".

"E depois pedem ao PS que seja o PS a viabilizar uma determinada visão da política económica, da política fiscal que não tem a nosso concordância, mas que tem a concordância do Chega e da IL", apontou.

O apelo de Pedro Nuno é que se deixe de insistir com o PS sobre esta questão e se passe a fazer isso "com uma direita" que tem "uma visão próxima do Governo sobre essa matéria".

"Não estejamos sistematicamente, em cada saída do PS, a perguntar ao PS como é que com o orçamento. Façam a pergunta ao primeiro-ministro e aos partidos com quem o primeiro-ministro tem maior proximidade", pediu.

