PCP quer TdC no parlamento para explicar auditoria sobre segurança de infraestruturas

O PCP pediu hoje a audição, no parlamento, do Tribunal de Contas e do Conselho Superior de Obras Públicas para explicarem a auditoria sobre o estado de conservação das infraestruturas sob a alçada da Infraestruturas de Portugal (IP).

Lusa

