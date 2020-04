"A CTA considera que, para além das medidas já aprovadas pelo Governo (fiscais e aduaneiras), a adoção de uma medida excecional de alívio dos custos operacionais com água e luz pode contribuir para assegurar a sobrevivência das empresas", afirmou o vice-presidente com o pelouro da política financeira da CTA, Paulo Oliveira.

Paulo Oliveira falava em conferência de imprensa de avaliação do impacto da covid-19 para o setor privado e do estado de emergência em vigor no país.

A CTA defendeu igualmente uma revisão em baixa do preço dos combustíveis, em linha com a queda acentuada que o petróleo tem registado no mercado internacional, nas últimas semanas.

"As empresas têm-se queixado do alto custo dos combustíveis, contrariando as expectativas criadas com a queda do preço do petróleo no mercado internacional, incluindo em países como o Maláui, na região da SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral]", referiu Paulo Oliveira.

A redução do preço dos combustíveis deve incidir principalmente sobre as empresas do setor dos transportes, servindo como almofada para os transportadores de passageiros.

A propagação da pandemia de covid-19 está a impedir a fluidez dos negócios e fluxos de caixa suficientes para manter o funcionamento do setor empresarial, acrescentou.

Pelo menos 364 empresas suspenderam a atividade e mais de dez mil postos de trabalho foram afetados, principalmente no setor de Hotelaria e Restauração.

A CTA pediu a revisão da medida que impõe a redução para um terço do número de trabalhadores no âmbito da prevenção da covid-19, considerando que a limitação do número de trabalhadores é impraticável nalguns setores de atividade.

O executivo, prosseguiu, deve adotar um regime especial de suspensão e flexibilização dos contratos de trabalho adequado ao momento em que o país se encontra.

A CTA insistiu na sua anterior posição de que o executivo deve agilizar o acesso das empresas à linha de financiamento de 500 milhões de dólares (463,1 milhões de euros), criada para assegurar maior disponibilidade de divisas no mercado e responder às necessidades de importações urgentes de produtos essenciais para mitigação e combate aos efeitos negativos da covid-19.

Moçambique regista oficialmente 76 casos positivos de covid-19, sem mortes.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou cerca de 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 890 mil doentes foram considerados curados.

PMA // JH

Lusa/Fim