Patronato moçambicano alerta para impacto da subida da taxa de juro em abril A Confederação das Associações Económicas - CTA alertou para o impacto da subida da taxa de juro de referência de Moçambique, de 18% para 18,4%, em abril, num momento em que se antecipa uma crise devido à covid-19.





"Na prática, significa isto subida da taxa de juro do mercado, ou seja, as obrigações das empresas com a banca neste período difícil serão, ainda, maiores que o período anterior que a situação era, relativamente, melhor", lê-se numa nota da CTA divulgada na sua página de internet.

A maior entidade patronal moçambicana alerta que o próprio setor financeiro será profundamente afetado pelos efeitos da covid-19, prevendo um incumprimento do serviço da dívida e a redução da receita dos bancos.