Patrões moçambicanos propõem linha de crédito alternativa virada para as PME A CTA - Confederação das Associações Económicas de Moçambique, maior entidade patronal do país, propõe a criação de uma linha de crédito alternativa virada às pequenas e médias empresas (PME) para fazer face às condições de mercado "pouco favoráveis". economia Lusa economia/patroes-mocambicanos-propoem-linha-de-credito_5e25debf22bb341c1a249c84





"A CTA comunga da necessidade de criação de uma instituição financeira de desenvolvimento com linhas de financiamento concessionais viradas essencialmente para as PME", afirma um comunicado hoje divulgado.

A nota da CTA surge em reação ao discurso de tomada de posse do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, investido na quarta-feira para o segundo mandato no cargo, numa altura em que a taxa de juro de referência no país é de 18%.