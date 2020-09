Segundo o mais recente relatório mensal de tráfego da Enapor, empresa pública cabo-verdiana responsável pela gestão portuária, os portos do arquipélago movimentaram globalmente 50.141 passageiros em julho.

Desse total, 40,4% representou o movimento no Porto Grande e 36,6% no Porto Novo, respetivamente nas ilhas vizinhas de São Vicente e Santo Antão. O Porto da Praia, capital do país, registou uma quota de 6% do total, com um movimento de pouco mais de 3.000 passageiros, indica o relatório, a que a Lusa teve hoje acesso.