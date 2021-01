O Governo da província do sul da China revelou hoje num comunicado que o parque, situado na capital Changsha, vai contar ainda com câmaras de comércio chinesas da Tanzânia, Quénia, Uganda e África do Sul.

As primeiras 72 empresas assinaram na quinta-feira os contratos de adesão ao parque, incluindo empresas de comércio eletrónico, serviços financeiros, empreiteiras e incubadoras de empreendedorismo.