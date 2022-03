O valor é quase 36% superior ao recorde anterior, de 2019, quando a maior empresa do Brasil distribuiu entre os governos federal, regional e municipal 39,9 mil milhões de reais (7,7 mil milhões de euros).

"Esses valores expressivos mostram que as atividades da Petrobras geram retorno não só para a empresa, mas para a sociedade como um todo", afirmou a petrolífera num comunicado.

A Petrobras frisou na nota que é a empresa que mais paga 'royalties' e participações especiais aos cofres públicos do Brasil.

A informação foi divulgada no momento em que a empresa é questionada sobre os altos reajustes nos preços dos combustíveis que anunciou na semana passada para mantê-los alinhados aos preços internacionais.

Pelos direitos de exploração e produção de petróleo ou gás natural, a estatal destinou cerca de 79% de todos os 'royalties' pagos em 2021 pelas empresas que opera no Brasil, enquanto para as participações especiais desembolsou quase 69% dos pagamentos que foram feitos no ano passado para esse tipo de benefício.

A empresa, controlada pelo Estado brasileiro, mas com ações nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque na Espanha, obteve lucro líquido recorde de 18,7 mil milhões de euros em 2021, o maior de sua história, graças ao aumento dos preços do petróleo bruto e o aumento nas vendas de combustível.

Segundo balanço financeiro da petrolífera estatal brasileira, divulgado em fevereiro, os lucros do ano passado superaram em 1.400,7% o resultado positivo de 7,1 mil milhões de reais (1,2 mil milhões de euros) registado em 2020, e mais que dobraram o lucro de 2019 (40,1 milhões de reais ou 7 mil milhões de euros), que era o maior na história da empresa.

CYR // LFS

Lusa/Fim